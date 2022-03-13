Экс-возлюбленная российского спортсмена Андрея Аршавина подтвердила, что заражена сифилисом и гепатитом С. В связи с этим Алисе Казьминой могут удалить почку, пишет Телепрограмма.
«При таком показателе уже почку удаляют»: Алиса Казьмина рассказала о последствиях болезни
У бывшей модели развивается почечная недостаточность. Поэтому Алисе грозит удаление органа.
Я раскрою еще один секрет. Вот первый анализ, который уже сделан в другой, более серьезной клинике. И еще в трех других с подтвержденным сифилисом и гепатитом С. Креатинин 300, при таком показателе уже почку удаляют,
– призналась Алиса Казьмина в личном микроблоге.
Казьмина утверждает, что сифилисом ее заразила родная мать. Алиса отметила, что никак не могла заразиться половым путем. Она уже три года не имеет никаких связей с мужчинами.
Зато бывшая жена Аршавина часто ставила капельницы. Казьмина уверена, что родительница подменила чистые иглы для процедур на зараженные. Мать Алисы хотела отправить дочь в психиатрическую лечебницу, а внуков забрать себе. Именно поэтому, считает Казьмина, ее и заразили опасными болезнями.