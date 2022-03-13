25-летнюю жену Джастина Бибера госпитализировали из-за тромба в мозге

Утром в четверг я завтракала с мужем, когда у меня начались симптомы, обычно сопутствующие инсульту, и меня госпитализировали. Врачи нашли у меня в мозгу небольшой тромб, который вызвал нехватку кислорода, но мое тело справилось с ним самостоятельно, и спустя несколько часов я уже была здорова,