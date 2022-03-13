На днях Хейли Бибер была экстренно госпитализирована в больницу города Палм-Спрингс с симптомами, похожими на инсульт. Причиной оказался небольшой тромб в мозге, пишет Сплетник.
25-летнюю жену Джастина Бибера госпитализировали из-за тромба в мозге
25-летнюю жену Джастина Бибера госпитализировали из-за тромба в мозге
Утром в четверг я завтракала с мужем, когда у меня начались симптомы, обычно сопутствующие инсульту, и меня госпитализировали. Врачи нашли у меня в мозгу небольшой тромб, который вызвал нехватку кислорода, но мое тело справилось с ним самостоятельно, и спустя несколько часов я уже была здорова,
— рассказала модель в сторис после того, как новость о ее госпитализации разлетелась по таблоидам.
Определенно, это был один из самых страшных моментов в моей жизни, но теперь я дома и со мной все в порядке. Я очень благодарна всем врачам и медсестрам, которые заботились обо мне!
Она также поблагодарила обеспокоенных подписчиков, которые выражали ей поддержку и желали скорейшего выздоровления.
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