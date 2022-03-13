«Зато твой мужик не будет подписан на всяких...»: Муцениеце злорадствует после примирения с Прилучным

Считанные дни остались до закрытия Instagram. Каждый выразил сожаление по этому поводу, а вот 32-летняя Агата Муцениеце отличилась от всех. Актриса опубликовала пост, в котором сообщила: «Зато твой мужик не будет подписан на всяких шлюх».

Фото: Скриншот с Instagram

Что имела в виду артистка, она пояснять не стала. Возможно, Агата намекнула на бывшего мужа Павла Прилучного, с которым развелась в 2020-м, а недавно помирилась. К слову, до возобновления контакта с Муцениеце актер состоял в отношениях с Мирославой Карпович. Внезапно в середине февраля этого года Павел написал трогательный пост в адрес звезды «Папиных дочек» и поблагодарил ее за все, пишет Стархит.

«Сегодня я хочу сказать теплые слова в адрес человека, который очень помог мне в сложный период, поддержал и был рядом, несмотря ни на что. Я хочу сказать спасибо Мирославе Карпович. Она замечательная девушка — искренняя, добрая, чуткая, внимательная. И еще очень хочу попросить всех, кто подписан на меня и будет читать эти строки... Давайте уже остановим эту волну хейта и ненависти в ее адрес. Она этого совершенно не заслуживает. Если вы не знаете человека лично, не делайте поспешных выводов. Как вы можете обсуждать и осуждать человека, не зная, что происходит у него в жизни. Мира несет в этот мир много добра, помогая тем, кто в этом нуждается. Давай быть добрее и внимательнее друг к другу!» — делился 34-летний артист.

После «прощания» с Мирославой Павел стал чаще приезжать к детям, а, собственно, и к Агате. Они вместе отдыхали, праздновали день рождения детей и, судя по всему, между бывшими супругами растаял лед. Хотя после развода Агата Муцениеце говорила, что Прилучный — ее самое главное разочарование.