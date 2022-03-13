Юлия Ауг: «Мы оказались чужими в своей стране»

Это самый страшный опыт в моей жизни

Мне раньше казалось, что самый страшный опыт в моей жизни — смерть моего мужа. Но нет. Я сейчас даже не могу радоваться тому, что у меня дочь. Не сын, бедный, несчастный срочник, которого обманули и вместо учений отправили в Украину. Потому что моей дочери с этим жить — всю жизнь жить с тем, что произошло между нашими странами. Ей с этим жить дольше, чем мне, пишет Новая газета.

Мне страшно, я очень боюсь ядерной войны. Но о будущем не думаю вообще. Я живу сегодняшний день, а ночью мы переписываемся с друзьями. У меня остались друзья в Украине, ночью мы пишем друг другу, они мне рассказывают, что видят из окон.

Подруга в Киеве пишет: «Бабахают, все время бабахают». А несколько дней назад написала: «Никак не могла понять, что происходит, как будто снег идет, но на снег не похоже». Потом они с дочерью днем, когда все утихло, решили выйти. «Мы вышли, и опять начало бабахать, и опять вот это вот пошло. И когда я оказалась на улице, я поняла: это пепел, это падает пепел».

У меня есть еще один друг, замечательный фотограф, он живет в своем доме на уже занятой российскими войсками территории, возле ЛНР. И вот он мне каждый вечер пишет: «Я пока живой». Сегодня утром тоже писал, описывал, как было солнечно, морозно, а птицы поют по-весеннему. И вдруг прервался, написал: «Начали стрелять».

И поэтому я не думаю о будущем, я как-то проживаю день, мне достаточно знать, что близкие остались живы, что они выжили.

Мои друзья приняли решение не эвакуироваться

Мои друзья в Украине мне пишут о том, что им очень страшно, но они чувствуют себя настолько правыми, настолько понимают, что защищают свою родную землю и свою независимость, что они никуда не уедут. То есть они из тех, кто принял решение не эвакуироваться, остаться на своей земле.