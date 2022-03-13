Один из лучших снайперов мира вызвался помочь украинцам

Снайпер, известный только по прозвищу, служил в 22-м Королевском канадском полку и имеет предыдущий боевой опыт как в Афганистане, так и в Ираке. В 2017 году его группа расстреляла террориста из «Исламского государства» с расстояния 3450 метров.

В то время как один снайпер обычно делает около семи смертоносных выстрелов в день, Вали, как говорят, доходит до 40.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе призвал людей со всего мира присоединиться к украинцам и помочь им в борьбе с российскими войсками, сообщает Daily Mail.

С Вали связался друг, который ранее помогал организовывать гуманитарную помощь в Донбассе на юго-востоке Украины. По словам снайпра, он испытал примерно те же эмоции, что и пожарные, услышавшие тревогу, когда он ответил на звонок друга. Возвращения Вали домой в Канаду ждут его жена и годовалый сын.

Еще на прошлой неделе Вали работал в Канаде программистом. Сейчас он воюет с российскими войсками на Украине. «Теперь я хватаю со склада противотанковые ракеты, чтобы убивать людей — это моя реальность прямо сейчас», — сказал он.

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers



The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

Вали прибыл в Украину 4 марта с тремя бывшими канадскими солдатами. Он сказал CBC News, что просто обязан помочь украинцам, потому что их бомбят только потому, что они хотят быть частью Европы, а не России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил в эти выходные, что более 20 000 добровольцев из нескольких десятков стран присоединились к недавно сформированному Интернациональному легиону.

Хотя правительство Канады посоветовало своим гражданам избегать любых поездок в Украину, по словам министра иностранных дел Канады Мелани Джоли, граждане страны смогут присоединиться к украинским силам в качестве добровольцев.