Всему виной санкции, которые наложены на российского бизнесмена. Футбольный клуб «Челси» предупредил правительство Великобритании, что его способность завершить сезон находится под серьезной угрозой. Активы владельца Романа Абрамовича заморожены, а вместе с ними заблокированными оказались и счета команды, сообщает teleprogramma.pro.
Футбольный клуб «Челси» Романа Абрамовича рискует не доиграть сезон в английской Премьер-лиге
Футбольный клуб «Челси» Романа Абрамовича рискует не доиграть сезон в английской Премьер-лиге
Из-за подобных действий теперь «Челси» не может продавать и покупать новых футболистов, получать прибыль от продажи билетов и фирменной продукции.
Напомним, что Роман Абрамович купил «Челси» почти двадцать лет назад. Именно при нем команда добилась небывалых высот. Несколько раз выигрывала, к примеру, Лигу чемпионов — самый престижный турнир Старого Света.
Заметим, что будущее футбольного клуба сегодня крайне туманно. События могут развиваться по самым неожиданным сценариям. Уже есть несколько человек, которые хотели бы приобрести команду.