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Футбольный клуб «Челси» Романа Абрамовича рискует не доиграть сезон в английской Премьер-лиге

Limon.ee
Футбольный клуб «Челси» Романа Абрамовича рискует не доиграть сезон в английской Премьер-лиге
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Роман Абрамович
Роман Абрамович Фото: Shutterstock

Всему виной санкции, которые наложены на российского бизнесмена. Футбольный клуб «Челси» предупредил правительство Великобритании, что его способность завершить сезон находится под серьезной угрозой. Активы владельца Романа Абрамовича заморожены, а вместе с ними заблокированными оказались и счета команды, сообщает teleprogramma.pro.

Из-за подобных действий теперь «Челси» не может продавать и покупать новых футболистов, получать прибыль от продажи билетов и фирменной продукции.

Напомним, что Роман Абрамович купил «Челси» почти двадцать лет назад. Именно при нем команда добилась небывалых высот. Несколько раз выигрывала, к примеру, Лигу чемпионов — самый престижный турнир Старого Света.

Заметим, что будущее футбольного клуба сегодня крайне туманно. События могут развиваться по самым неожиданным сценариям. Уже есть несколько человек, которые хотели бы приобрести команду.

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