Женщина, с горя бежавшая из России в Эстонию: там растут деревья, посаженные нашими бабушками и дедушками

«Это очень трудное решение. Дом, семья и друзья в России. Мы очень переживаем за наших близких», — говорит женщина, проживающая в России, но имеющая эстонский паспорт, решившая покинуть свою родную страну и переехать в Эстонию. Из-за жесткого режима в России она не хочет публиковать свое имя в статье. Назовем ее Арина (настоящее имя известно редакции), пишет elu24.ee.

Арина говорит, что очень много работала над созданием общего дома с мужем: «Мы потратили много денег, чтобы сделать наш дом максимально комфортным и уютным».

Она подчеркивает, что они совсем не хотят покидать свою страну, но чувствуют, что другого выхода нет. Насколько тяжело уехать из России? «Возможностей с каждым днем ​​все меньше. Сами приняли решение поехать в Эстонию, но друзья едут, например, в Армению, Турцию, Грузию, Сербию и Бразилию»,- говорит Арина.

«Мы с мужем поехали в Эстонию на машине, у мужа есть действующая виза. Наверное, очень помогает то, что у меня эстонский паспорт, потому что мой отец эстонец. Однако все больше рейсов в другие страны отменяется и многие их знакомые не могут выехать из России», — признается Арина. «Я лично знаю людей, которым не разрешили лететь. Кроме того, вы не можете просто так уехать из России, у вас должна быть определенная причина для «путешествия». Одной из причин может быть, например, то, что у вас есть родственники в другой стране», - рассказала она.

Но как насчет работы? «На данный момент мы бы работали удаленно, но очень скоро нам придется что-то придумывать, потому что зарплата у нас в рублях, а ее стоимость уменьшается с каждым днем», — признается россиянка.

«На данный момент у нас нет ничего определенного с квартирой, потому что у нас есть домашние животные. Мы, конечно, можем что-то придумать, но есть много военных беженцев, которым эти квартиры были бы нужны больше, чем нам», — отмечает Арина. Жилье в Эстонии они пока не нашли.

Перед выездом из России они также должны были привести в порядок документы на всех животных. «Также проконсультировались с врачами, потому что, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы найти новых врачей в новой стране. Нам тоже приходится от многого отказываться и сдавать квартиру. Мы также должны найти кого-нибудь, кто позаботится о нашем загородном доме, и, конечно, мы должны собраться», - говорит Арина.

Насколько легко сейчас поехать в Эстонию?

10 марта Министерство иностранных дел приостановило прием заявлений на получение визы (как краткосрочной, так и долгосрочной) для граждан России и Беларуси в загранпредставительствах Эстонии в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Минске.

«Решение принято в связи с технической невозможностью оплаты, напряженной международной обстановкой и продолжающейся военной деятельностью России в Украине. Заявки на получение визы, ожидающие рассмотрения до сих пор, или заявки, поданные до 10 марта, будут обработаны до конца», — говорит Риин Валгмяэ, координатор группы правового статуса отдела развития Департамента полиции и погранохраны.

В исключительных случаях граждане России и Беларуси, чьи дети, родители, родственники или супруги являются гражданами Эстонии, лица, имеющие вид на жительство или вид на жительство в Эстонии, могут обращаться за визой в иностранных представительствах. Также можно продолжать обращаться за визой в качестве исключения по семейным или медицинским причинам (например, запланированная операция), а также по гуманитарным причинам.