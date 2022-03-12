Сестра Градского: «Последние 7 лет Саша не жил с Мариной Коташенко. Он женился на ней ради детей!»

Сестра певца Наталья много лет живет во Франции. Еще в молодости женщина вышла замуж за сына мэра Лиона. Несмотря на расстояние, родственница музыканта не теряла с ним связь, сейчас она общается со всеми его детьми и третьей супругой.

Так, Наталья рассказала о личной жизни брата. Как оказалось, в семье артиста все складывалось не совсем гладко. С четвертой женой Мариной Градский не жил последние семь лет. По словам сестры Александра Борисовича, незадолго до смерти исполнитель часто звонил бывшей Ольге, тогда как с Коташенко даже не делил общую жилплощадь.

«Тем не менее они прожили 17 лет. Правда последние семь лет раздельно. Саша в московской квартире, Марина с детьми за городом. Она привозила детей к нему, сама приезжала на выходные. Иногда он наведывался на дачу», — вспомнила родственница певца.

Сестра мэтра также высказалась о его свадьбе с Коташенко (перед кончиной Градский женился на молодой избраннице). «Думаю, он сделал этот ради двух младших детей. Конечно, волновался за них, переживал, как они будут жить без него. Своих маленьких детей он любил уже как внуков», — заявила Наталья.

Напомним, Марина родила Александру Борисовичу двоих детей. Старшему сыну Саше сейчас семь лет, а Ивану — три года. Для молодой супруги Народный артист строил дом в элитном поселке. Наталья Градская рассказала, что ее брат до последних дней занимался стройкой, созванивался с прорабами и давал указания бригадам.

Не забывал Градский и про наследников от союза с Ольгой. Дочке исполнителя Марии сейчас 35 лет, а сыну Даниилу — 40. Они прекрасно общались с легендарным отцом, заботились о нем.