В украинском ресторане в Таллинне очередь: хозяйка растрогана до глубины души

Ресторан «Одесса» уже четыре года предлагает украинские блюда в Старом городе на улице Пикк. Его совладельцы Юрий Чернов и Татьяна Дубинина родились и выросли в Украине.

Договариваться на интервью с Татьяной пришлось целую неделю, так как каждый вечер ресторан неожиданно стал полон под завязку. «Это все очень неожиданно… В последнее время я получила много писем от партнеров, клиентов, друзей и людей, которых я не знаю. Я постараюсь ответить всем», — сказала она, извиняясь. Татьяна обычно отвечает на все письма вечером, когда ресторан закрывается.

Выбор блюд в ресторане «Одесса» Фото: Eero Vabamägi

В последние недели сильно возрос интерес к ресторану. «Посещаемость значительно увеличилась… это сильная поддержка», — сказала Татьяна, отметив, что ощущение от количества гостей было неописуемым.

«Поддержка эстонцев была впечатляющей, — говорит. - Я не могу описать, что я чувствую. Каждую ночь я счастлива видеть цвета украинского флага по всему Таллинну. Миллион раз спасибо за то, что вы с нами», — делится хозяйка ресторана своими эмоциями.

«Читаем новости и днем и ночью»

Однако они переживают и за Родину, и за своих близких в Украине: «Мы все время боимся и волнуемся за них, читаем новости днем ​​и ночью».

Однако Татьяна старается сохранять позитивное настроение: «С такой поддержкой мы должны победить, другого варианта нет, наша армия защищает нашу Родину и она достаточно сильна, чтобы воевать за страну». Однако ситуация в Украине шокирует. «Людей убивают, беженцев много - это печаль и боль, это нужно остановить»,- говорит Татьяна.

Работа помогает отвлечься от переживаний

По словам женщины, именно работа помогает отвлечься от грустных мыслей: «Работа помогает нам немного отвлечься от переживаний. Я чувствую поддержку каждого, действительно каждого человека, и их теплые слова и искренние эмоции глубоко проникают в мою душу».

Шеф-повар ресторана «Одесса» Юрий Чернов Фото: Eero Vabamägi