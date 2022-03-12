Ювелир сделала любимому шпицу бриллиантовый ошейник и наняла телохранителя

37-летняя ювелир Натали Кнауф рассказала, что изготовила ошейник на заказ из 91 бриллианта, каждый из которых весит 15 карат, для померанского шпица по кличке Полли. «Мы так любим своих собак, так почему бы нам не побаловать их. Это большие деньги, но я думаю, что это того стоит, разве нет? Собаки заслуживают выглядеть так же красиво, как их хозяева», — поделилась мнением Кнауф.