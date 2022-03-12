Певец до сих пор страдает от травмы, которую получил во время своего похищения. Для Заура Марданова, который проходит по делу о похищении Авраама Руссо в 2004 году, просят 11 лет колонии, сообщает teleprogramma.pro.
«Наказание в виде 11 лет колонии»: адвокат Авраама Руссо рассказал, что ждет напавшего на артиста
«Наказание в виде 11 лет колонии»: адвокат Авраама Руссо рассказал, что ждет напавшего на артиста
«Гособвинитель в прениях сторон просит избрать Марданову наказание в виде 11 лет колонии», – рассказал адвокат артиста Андрей Алешкин журналистам.
Также Авраам Руссо хочет возместить моральный ущерб. Поэтому исполнитель подал еще один иск в суд. Певец надеется вернуть себе расходы на адвоката и другие траты в связи с уголовным делом.
Напомним, ранее Авраам Руссо потерял паспорт и поэтому был задержан в аэропорту США. Оказалось, исполнитель обронил документ в самолете. Паспорт застрял между креслами пассажиров. Руссо приехал лечить больную ногу, которую травмировал во время собственного похищения в далеком 2004 году.
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