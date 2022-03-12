Сб, 12.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Сколько Ксения Собчак зарабатывала на Инстаграме

Limon.ee
Сколько Ксения Собчак зарабатывала на Инстаграме
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Ксения Собчак
Ксения Собчак Фото: Shutterstock

Уже в понедельник, 14 марта, на территории нашей страны заблокируют Инстаграм. Сделают это из-за призывов к насилию в соцсети в отношении россиян, пишет teleprogramma.pro.

Известно, что многие звезды шоу-бизнеса имели в Инстаграме огромные деньги. У Ксении Собчак, например, была аудитория в шесть миллионов подписчиков. В прошлом году светская львица заработала, по ее собственному признанию, около 4 миллионов долларов. В рублях это было чуть меньше 300 миллионов рублей. И большую часть дохода составил именно Инстаграм.

Кстати, за одну публикацию Собчак брала от 500 тысяч рублей до миллиона.

Ключевые слова
Наверх