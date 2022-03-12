Сколько Ксения Собчак зарабатывала на Инстаграме

Известно, что многие звезды шоу-бизнеса имели в Инстаграме огромные деньги. У Ксении Собчак, например, была аудитория в шесть миллионов подписчиков. В прошлом году светская львица заработала, по ее собственному признанию, около 4 миллионов долларов. В рублях это было чуть меньше 300 миллионов рублей. И большую часть дохода составил именно Инстаграм.