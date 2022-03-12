Ксения Бородина подарила себе еще одну квартиру в Москве в честь 39-летия

Изначально знаменитость хотела отпраздновать день рождения бурной вечеринкой на сто персон, однако в последний момент отменила торжественное мероприятие и провела важный для себя день с подругами в столичном ресторане.

Ксения Бородина уже является собственницей нескольких объектов недвижимости. Один из них располагается в подмосковном поселке «Павловские озера». Трехэтажный особняк звезды является основным местом жительства для Бородиной и двух ее дочек — Маруси и Теоны. Еще на заре своей карьеры, около десяти лет назад, она приобрела первую квартиру в Москве, а в 2020 году телеведущая похвасталась приобретением собственности на Воробьевых горах. Недавно она показала еще одно двухкомнатное жилище, пишет 5-tv.ru.

«Я никуда не переезжаю. Зачем мне переезжать из любимого дома в двухкомнатную квартиру?! Это просто была моя мечта — квартира на набережной — которую я осуществила год назад. Закрыла гештальт, как сейчас модно говорить», — признавалась Бородина.