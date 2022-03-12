Болдуин подал в суд на продюсеров фильма, съемки которого обернулись трагедией

Голливудский актер Алек Болдуин подал иск в суд на продюсеров фильма «Ржавчина». Звезда кино сделал так после того, как семья погибшей на съемках картины оператора Галины Хатчинс подала на него в суд.

В иске актер заявил, что не намерен нести ответственность за случившееся и требует возместить убытки. Кроме того, он отметил, что не отвечал за безопасность огнестрельного оружия на площадке и найм сотрудников. Его задачей были творческие решения.

«Это редкий случай, когда система дала сбой, и кто-то должен нести юридическую ответственность за трагические последствия. Этот человек не Алек Болдуин. 21 октября также был худшим днем ​​в жизни Алека Болдуина. Этот день преследовал и будет преследовать его», — передает слова актера Los Angeles Times.

Также в иске актер отметил, что делал попытки договориться с семьей погибшей, чтоб мужу и сыну была выплачена компенсация.

Трагедия с участием Болдуина случилась 21 октября 2021 года во время съемок фильма «Ржавчина». В момент тренировки актера с оружием, по неизвестным причинам винтовка выстрелила не холостыми патронами, а настоящими. В результате оператор Галина Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуз, стоявший за ней был ранен. Но спустя пару дней его выписали из больницы.