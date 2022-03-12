«Я краснею»: новый фильм Disney и Pixar о взрослении для взрослых

Синопсис

Фильм рассказывает о героине по имени Мэй, которая ни в коем случае не хочет ничем расстроить свою маму. Однако подростковый возраст берет свое, поэтому однажды 13-летняя девочка просыпается в своей кровати в теле гигантской красной панды. Конечно, в сюжетном плане это объясняется древним даром (или проклятием?) их семьи по материнской линии. Но на деле период «краснения» — это неизбежный для каждого человека момент взросления.

Мы с вами прекрасно знаем, что переходный возраст — один из самых нелегких, но в то же время самых увлекательных периодов в жизни. Моменты полной растерянности и бунтарских всплесков удается испытать и Мэй: она ощущает себя неловко в своем теле (конечно, ведь она — огромная красная панда), начинает мечтать о мальчиках и больше не хочет быть послушной девочкой. «Я краснею» показывает, как правильно пережить этот момент всем окружающим и помочь своему ребенку адаптироваться к новой «взрослой» реальности.

Снятие табу

Одним из наиболее интересных моментов, который может даже слегка шокировать при просмотре, является открытое обсуждение полового созревания и месячных, которые раньше так или иначе являлись табуированными, в особенности в детских фильмах. Авторам все же не удалось отойти от «всеми любимых» эвфемизмов (хотя, возможно, это и была пародия на наше сексуальное воспитание), тем не менее, это серьезный шаг на пути к полноценному разговору на такую важную девочек-подростков тему.

«Это было первое, что мы запустили в производство. Все, кто работал над фильмом, без всякого стеснения выступили в поддержку открытого разговора о месячных и этом периоде жизни девочек»,

— рассказала продюсер Линдси Коллинз.

Ностальгия

Еще одно доказательство в пользу того, что «Я краснею» — прежде всего фильм для взрослых, это включение в сюжет известного бойзбэнда, от которого безумно фанатеют главные героини. Очевидно, что мальчишеские группы существуют и сейчас, но пик таких коллективов приходился на 1960-е, 1990-е, начало 2000-х и 2010-е годы. Эти периоды заслуженно входят в историю развития музыки. Впрочем, группа 4*Town больше напоминает корейских BTS, нежели бэнды нашей молодости. Фильму, тем не менее, удалось окунуть зрителей в ностальгию синглом «Nobody Like U», который постоянно напевают герои. Примечательно, что саундтрек был написан Билли Айлиш (Billie Eilish) совместно с ее братом ФиннеасомО’Коннеллом (Finneas O’Connell).

«Я хотела показать бойзбэнды, отдать им дань уважения и сделать их неотъемлемой частью истории Мэй, потому что для многих девочек и мальчиков бойзбэнды стали первым знакомством с одержимостью музыкой»,

— поделилась режиссер и сценарист Доми Ши.