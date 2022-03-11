Лолита вывезла мать и дочь из Киева

Моя дочь плакала два дня и вчера сказала: «Мамочка, я не хочу умирать!». Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими и говорить ничего не имею права, потому что у меня есть единственная просьба, вернее крик — пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну,