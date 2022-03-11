В конце февраля Лолита Милявская рассказала поклонникам о сложной ситуации, в которую попали ее родные в Киеве. Мама и дочь артистки вынуждены были скрываться в бомбоубежище. К счастью, сейчас семья звезды в безопасности, пишет Стархит.
Лолита вывезла мать и дочь из Киева
58-летняя Лолита Милявская поделилась радостной новостью — мама и дочь наконец-то находятся рядом с ней. Певица опубликовала ролик, на котором она крепко обнимает и целует близких. Она также поблагодарила всех, кто помог воссоединению родственников.
От всей моей семьи привет! И спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут были вместе — моя мамочка и моя дочечка. Всех вас любим! Много хороших людей помогало. Я искренне благодарна,
— говорила артистка, улыбаясь в камеру.
Напомним, что еще несколько дней назад родным Лолиты приходилось прятаться в бомбоубежище. Звезда очень переживала за их судьбу и особенно за здоровье мамы, которая накануне всех событий на Украине перенесла микроинсульт.
Моя дочь плакала два дня и вчера сказала: «Мамочка, я не хочу умирать!». Я не имею права плакать, когда разговариваю со своими и говорить ничего не имею права, потому что у меня есть единственная просьба, вернее крик — пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну,
— молила она о помощи.
Коллеги артистки рады, что ей удалось спасти родных. Теплые слова оставили в комментариях Анита Цой, Екатерина Варнава, Лера Кудрявцева, Наталья Подольская и многие другие. Поклонники также осыпали звезду поздравлениями. «Слава Богу что все обошлось, что рядом родные и близкие. Пусть Господь всегда вас окружают любовью и заботой»; «Лолита, очень рада за вас»; «Вы вместе это такое счастье», — пишут фанаты.