Внезапное исчезновение из эфира эстонского телеканала российского шоу «Битва экстрасенсов» вызывает недоумение у зрителей

«Я разочарован!» - возмущается телезритель в Facebook тем, что из программы передач пропало одно из его любимых шоу.

А именно, из программы передач убрали российскую «Битву экстрасенсов», которую транслировали на канале TV3.

Отказ от трансляции популярного шоу расстраивает и одновременно возмущает. «Неужели больше не будет «Битвы экстрасенсов»? Как его могли снять в середине сезона?» - поражается зритель. «Я не узнаю, кто победил!» - разочарован поклонник шоу о ясновидящих. Он добавляет, что это было единственное захватывающее шоу, которое можно было смотреть по телевизору.

В шоу российской версии шоу в разные годы участвовали эстонская целительница Антонина Керсна и ясновидящая Мэрилин Керро.

Комментируя тему, менеджер по маркетингу и коммуникациям TV3 Аннели Адерманн подтвердила, что причиной снятия с эфира программы стала война на Украине.

«Все программы российского производства сняты с различных каналов ТВ3 Grup в связи с войной на Украине. По этой же причине передача «Битва экстрасенсов» на ТВ3 пропала из программы передач», — пояснила она.

Адерманн добавила, что из программы передач также было убрано российское реалити-шоу «Каникулы в Мексике», которое показывали по телеканалу TV6.