Сестра Бузовой оказалась на грани банкротства

По словам Анны Бузовой, многие ее поставщики взвинтили цены на фоне роста курса валют. Это заставило ее искать новых партнеров, чтобы самой не поднимать стоимость товаров для покупателей, однако пока поиски идут безуспешно.

«Ищу поставщиков ткани для новой коллекции. Пока все не очень успешно. Либо неадекватный ценник, либо качество так себе. Не понимаю, почему новые складские остатки, закупленные по курсу 70 рублей за доллар, сейчас считают по курсу 150 или 200 рублей» — рассказывает Бузова-младшая 5-tv.ru.

Бизнесвумен подчеркнула, что не хочет по примеру многих коллег пользоваться ситуацией и необоснованно накручивать цены, хоть это и лишает ее внушительных барышей.

«Я всегда вела честный бизнес с адекватной наценкой. Возможно, поэтому мой бренд всегда на плаву. И, скорее всего, поэтому же у меня нет яхт за рубежом», — заявила Бузова-младшая.

Бренд Buna сестры Бузовы начинали развивать вместе, однако затем в очередной раз переругались и разорвали сотрудничество. После этого поющая ведущая запустила собственную линию одежды Olga Buzova Design.

Недавно Анна Бузова пожаловалась, что потратила на ремонт новой квартиры миллионы рублей, а теперь ей предстоит еще оплачивать люксовую мебель. В соцсети она опубликовала предварительной счет, присланный ей поставщиком, в котором фигурирует сумма около 4,8 миллиона рублей. По словам Бузовой-младшей, на мебель они с супругом «пять миллионов точно не закладывали».