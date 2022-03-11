Звезда «Холостяка» Катя Сафарова раскрыла причину расставания с Тимати

Екатерина Сафарова стала широко известна после победы на шоу «Холостяк». Тогда она искренне рассказывала о чувствах к Тимати и совместном будущем. Вопреки комментариям хейтеров звезды действительно стали появляться вместе на светских раутах, но продлилось все это недолго, пишет starhit.ru.

Ходили слухи, что Тимати изменил Сафаровой, из-за чего и произошел разрыв. Также подозревали, что отношения звезд были всего лишь пиаром. Теперь же Екатерина решила сама ответить на вопросы о расставании с рэпером.

«После проекта Тимур пригласил меня в отпуск вместе со своей семьей. Меня очень хорошо приняли, но уже тогда на отдыхе я начала понимать, что это не мой человек. Именно для отношений. Тимур очень заботливый, внимательный, умный, веселый. Бывает такое, что в какой-то момент ты понимаешь, что вы с человеком слишком разные для отношений», — подчеркнула Сафарова.

Звезды смогли расстаться без скандалов. Они и сейчас отзываются друг о друге исключительно в позитивном ключе. «Мы ни разу не ссорились глобально, были только мелкие недопонимания. Но мы эти моменты быстро проговаривали и мирились», — поделилась брюнетка.