Режиссер и ведущий «Орла и Решки» смог выбраться из оккупированной Бучи

Об этом сообщил его коллега и друг, телеведущий Антон Птушкин в своем Telegram-канале. Вероятно, он смог связаться с Синельниковым, когда тот покинул Бучу.

Известно также, что соседям режиссера не удалось спастись. Они погибли, скорее всего, в результате рухнувшей на дом ракеты, о чем Птушкин узнал от коллеги до того, как потерял с ним связь.

«Женя Синельников жив и эвакуировался сегодня вместе с семьей. Его соседи погибли», – говорится в сообщении.

Накануне кинорежиссер Алан Бадоев рассказывал, что Евгений Синельников с сыном и еще 5 детьми очень долго не могли уехать из города, они фактически находились в плену у российских солдат.