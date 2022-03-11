Режиссеру и одному из ведущих тревел-шоу "Орел и Решка" Евгению Синельникову с семьей удалось вырваться из оккупированной российскими военными Бучи. Он с 9-летним сыном после более чем недели пребывания в заложниках смог эвакуироваться в безопасное место, сообщает news.obozrevatel.com.
Режиссер и ведущий «Орла и Решки» смог выбраться из оккупированной Бучи
Об этом сообщил его коллега и друг, телеведущий Антон Птушкин в своем Telegram-канале. Вероятно, он смог связаться с Синельниковым, когда тот покинул Бучу.
Известно также, что соседям режиссера не удалось спастись. Они погибли, скорее всего, в результате рухнувшей на дом ракеты, о чем Птушкин узнал от коллеги до того, как потерял с ним связь.
«Женя Синельников жив и эвакуировался сегодня вместе с семьей. Его соседи погибли», – говорится в сообщении.
Накануне кинорежиссер Алан Бадоев рассказывал, что Евгений Синельников с сыном и еще 5 детьми очень долго не могли уехать из города, они фактически находились в плену у российских солдат.
До того как пленный потерял связь с родными и друзьями, режиссер успел рассказать, что у его дома круглосуточно продолжаются жестокие бои, а в дом соседей попала вражеская ракета.