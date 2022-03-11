Не Израиль! Выяснилось в какую страну уехал Семен Слепаков

Ранее в прессе появились сообщения со ссылкой на родственников Семена Слепакова, что он уехал из России в Израиль. О цели путешествия барда-десятника не разглашаться. Эти слухи подогревались тем, что экс-участник КВН неоднократно проявлял интерес к Израилю. О симпатии к еврейской стороне он рассказывал в интервью.