Поклонники знаменитого российского юмориста несколько дней разыскивали его и ждали сообщений в соцсетях. Появившиеся сведения о его местоположении расходятся.
Не Израиль! Выяснилось в какую страну уехал Семен Слепаков
Не Израиль! Выяснилось в какую страну уехал Семен Слепаков
Медиаменеджер Олеся Сазыкина рассказала 5-tv.ru, в какую страну уехал из России известный российский юморист Семен Слепаков.
«В Испанию», — кратко сообщила Олеся Сазыкина.
Ранее в прессе появились сообщения со ссылкой на родственников Семена Слепакова, что он уехал из России в Израиль. О цели путешествия барда-десятника не разглашаться. Эти слухи подогревались тем, что экс-участник КВН неоднократно проявлял интерес к Израилю. О симпатии к еврейской стороне он рассказывал в интервью.
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