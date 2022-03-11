Стало известно о госпитализации Михалкова после аварии. Представитель знаменитой фамилии был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, пишет eg.ru.
Горе в семье режиссера: попавшего в аварию Михалкова срочно госпитализировали с травмой головы
Горе в семье режиссера: попавшего в аварию Михалкова срочно госпитализировали с травмой головы
В семье Никиты Михалкова несчастье. 11 марта внук актера, режиссера и общественного деятеля попал в ДТП. Авария произошла в Подмосковье. К сожалению, происшествие было настолько серьезным, что Петру Михалкову потребовалась госпитализация.
Само дорожно-транспортное происшествие произошло в окрестностях поселка Петрово-Дальнее Красногорского района, от которого до дома Никиты Сергеевича буквально рукой подать. Инцидент с участием 19-летнего парня случился в 22:30 10 марта. В больницу Петр попал с сотрясением мозга. С таким же диагнозам в медучреждении оказался и знакомый Михалкова. Имя его источник не уточняет, однако известно, что юноше всего 17 лет.
Петр приходится сыном Степану Михалкову от его первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой. В отличие от многих своих родных, 19-летний внук Никиты Сергеевича пока что решил не связывать свою жизнь с кинематографом. Он учится в РАНХиГС на факультете маркетинга. Петр уже давно интересуется бизнесом. К примеру, в более юном возрасте он организовал производство кепок с вышитым вручную принтом.
Родные 19-летнего Михалкова пока что никак не прокомментировали аварию с его участием.
Ключевые слова