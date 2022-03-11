Горе в семье режиссера: попавшего в аварию Михалкова срочно госпитализировали с травмой головы

Петр приходится сыном Степану Михалкову от его первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой. В отличие от многих своих родных, 19-летний внук Никиты Сергеевича пока что решил не связывать свою жизнь с кинематографом. Он учится в РАНХиГС на факультете маркетинга. Петр уже давно интересуется бизнесом. К примеру, в более юном возрасте он организовал производство кепок с вышитым вручную принтом.