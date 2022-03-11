Владимир Жириновский был выведен из медикаментозного сна. Уточняется, что политик в сознании и уже начал постепенное возвращение в рабочий режим. Глава ЛДПР начал просматривать новости и документы, а также передавать поручения своим помощникам и коллегам, сообщает 5-tv.ru.
Жириновский пришел в сознание после медикаментозного сна
Жириновский пришел в сознание после медикаментозного сна
Введение политика в медикаментозный сон было необходимо для поддержки организма в его борьбе с тяжелым заболеванием. Мера применялась лишь периодически.
Жириновский уже почти полтора месяца находится в больнице. В начале февраля политик был госпитализирован с «омикроном». Коллеги Жириновского по ЛДПР неоднократно опровергали слухи об ухудшении его состояния, говорили, что он идет на поправку. 26 февраля в СМИ появилась информация о подключении политика к аппарату ИВЛ и введении его в медикаментозный сон. Однако эти данные опровергли, заявив, что состояние главы фракции оценивается как стабильное.
Позднее, 8 марта, в прессе появилась информация, что главе ЛДПР делают переливание крови в связи с ухудшением его состояния.