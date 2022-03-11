Жириновский пришел в сознание после медикаментозного сна

Введение политика в медикаментозный сон было необходимо для поддержки организма в его борьбе с тяжелым заболеванием. Мера применялась лишь периодически.

Жириновский уже почти полтора месяца находится в больнице. В начале февраля политик был госпитализирован с «омикроном». Коллеги Жириновского по ЛДПР неоднократно опровергали слухи об ухудшении его состояния, говорили, что он идет на поправку. 26 февраля в СМИ появилась информация о подключении политика к аппарату ИВЛ и введении его в медикаментозный сон. Однако эти данные опровергли, заявив, что состояние главы фракции оценивается как стабильное.