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Риту Дакоту экстренно госпитализировали на Бали

Limon.ee
Риту Дакоту экстренно госпитализировали на Бали
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Рита Дакота
Рита Дакота Фото: Instagram

Выпускница «Фабрики звезд» Рита Дакота уже несколько месяцев проводит время на Бали, однако недавно стало известно, что 32-летнюю артистку экстренно госпитализировали в одну из клиник на острове.

О причинах внезапных осложнений здоровья рассказал ее бойфренд Федор.

«Их с подругой накрыло внезапно, обе резко свалились. Свой день рождения Рита отпраздновала под капельницами. Вчера у них взяли анализы, а сегодня позвонили из больницы и сказали, что нужна экстренная госпитализация. Анализы плохие, поэтому нужно оставаться под круглосуточным присмотром. Тромбоциты критически низкие. При таких показателях очень большая вероятность того, что может оторваться тромб или произойти кровоизлияние», — пишет  5-tv.ru.

Молодой человек признался, что певица долгое время не хотела ложиться в больницу. Она беспокоилась, что не сможет видеться с дочерью Мией. Однако это была не единственная проблема знаменитости — из-за трудностей со страховой компанией она провела несколько часов в коридоре клиники.

«Когда Риту переместили в нормальную палату, вся больница аплодировала. Сейчас ее самочувствие сильно лучше. Сегодня будут брать кровь и ставить что-то для тромбоцитов», — сообщил возлюбленный звезды.

Федор заверил, что за состоянием Риты следят лучшие специалисты, поэтому, по его словам, она находится в надежных руках.

Пока достоверно неизвестно, что стало причиной ухудшения состояния звезды, однако возлюбленный обещает позже рассказать все подробности о состоянии певицы в социальных сетях.

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