Потрепанного «Гарри Поттера» купили за 0,5 фунта и продали в 30 тысяч раз дороже

Небольшой томик с чьими-то каракулями на форзаце оказался редчайшим первым изданием «Гарри Поттера и философского камня», напечатанным в 1997 году тиражом всего 500 экземпляров. Первоначально книгу оценили в три тысячи фунтов стерлингов, однако в ходе ожесточенных торгов ее цена превысила прогноз более чем в пять раз. В итоге лот достался коллекционеру из США, пожелавшему сохранить анонимность, пишет Lenta.ru.

Бывший владелец книги, также предпочитающий не афишировать свое имя, приобрел ее в манчестерском благотворительном магазине всего за 0,5 фунта. Он признался, что его поразил исход аукциона. По его словам, он знает, что эта книга — частица современной истории, но он крайне удивлен тем, что ее продали за такую высокую цену.