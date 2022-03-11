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Бывший наркоторговец Сандер: я не осознавал, что на самом деле сею смерть

Getter Trumsi Limon.ee
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Бывший наркоторговец Сандер: я не осознавал, что на самом деле сею смерть
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Sander on endine narkodiiler, kellest sai aastaid tagasi kristlane ja kodutute kaitseingel.
Sander on endine narkodiiler, kellest sai aastaid tagasi kristlane ja kodutute kaitseingel. Фото: Kaader Kanal 2 saatest «Südamesoov»

Сандер стал торговцем наркотиками в 2006 году и провел за решеткой четыре года. Именно в тюрьме Сандер перевернул новую страницу своей жизни и решил сам помочь нуждающимся. Сегодня бывший наркоторговец стал ангелом-хранителем бездомных.

Программа канала 2 Südamesoov вышла в эфир 10 марта, и главным героем выпуска стал Сандер. Мужчина успешно управлял строительной компанией, пока его банкротство из-за субподряда не принесло ему большие долги. Когда он начал искать выход, как выплатить свои долги, то жизнь его свела с людьми, которые и предложили ему легкие деньги. Так он стал наркодилером.

Наркобизнес рос и рос, но в какой-то момент хорошей жизни и деньгам пришел конец. Полиция арестовала Сандера, и ему дали восемь лет тюрьмы. Всего годом раньше он нашел любовь всей своей жизни, на которой женился и которая теперь его ждет.

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