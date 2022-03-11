Бывший наркоторговец Сандер: я не осознавал, что на самом деле сею смерть

Программа канала 2 Südamesoov вышла в эфир 10 марта, и главным героем выпуска стал Сандер. Мужчина успешно управлял строительной компанией, пока его банкротство из-за субподряда не принесло ему большие долги. Когда он начал искать выход, как выплатить свои долги, то жизнь его свела с людьми, которые и предложили ему легкие деньги. Так он стал наркодилером.