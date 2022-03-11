Сандер стал торговцем наркотиками в 2006 году и провел за решеткой четыре года. Именно в тюрьме Сандер перевернул новую страницу своей жизни и решил сам помочь нуждающимся. Сегодня бывший наркоторговец стал ангелом-хранителем бездомных.
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Бывший наркоторговец Сандер: я не осознавал, что на самом деле сею смерть
Бывший наркоторговец Сандер: я не осознавал, что на самом деле сею смерть
Программа канала 2 Südamesoov вышла в эфир 10 марта, и главным героем выпуска стал Сандер. Мужчина успешно управлял строительной компанией, пока его банкротство из-за субподряда не принесло ему большие долги. Когда он начал искать выход, как выплатить свои долги, то жизнь его свела с людьми, которые и предложили ему легкие деньги. Так он стал наркодилером.