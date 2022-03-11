Финны опустошают банкоматы: наличные нужны всем

Прогнозы прошлогодней статистики, а также данные последних недель о том, сколько денег будет снято в банкоматах, на этот раз не оправдались: во многих финских банкоматах закончились наличные. И Automatia, и Nokas признались, что такой большой скачок спроса на наличные, особенно в прошлые выходные, стал большой неожиданностью.