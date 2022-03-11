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Финны опустошают банкоматы: наличные нужны всем

Annaliisa Köss Limon.ee
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Финны опустошают банкоматы: наличные нужны всем
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Банкомат, снятие наличных. Иллюстративное фото
Банкомат, снятие наличных. Иллюстративное фото Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В последние дни финны так активно снимают наличные, что банкоматы Otto и Nosto, находящиеся под управлением Automatia и Nokas не могут удовлетворить спрос, сообщает Ilta-Sanomat.

Прогнозы прошлогодней статистики, а также данные последних недель о том, сколько денег будет снято в банкоматах, на этот раз не оправдались: во многих финских банкоматах закончились наличные. И Automatia, и Nokas признались, что такой большой скачок спроса на наличные, особенно в прошлые выходные, стал большой неожиданностью.

Петтери Парвиайнен, руководитель отдела автоматизации кассовых операций, сказал, что на повышенный спрос на наличные, вероятно, повлияло открытие ресторанов, лыжные каникулы и ситуация с безопасностью в мире.

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