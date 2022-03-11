Новый возлюбленный Кристины Асмус показал фото с актрисой и посвятил ей стихи

Актер Роман Евдокимов вновь подогрел интерес к своим отношениям с коллегой по творческому цеху Кристиной Асмус. Артистам приписывают роман уже почти год, но официального заявления публика все никак не дождется.

В социальных сетях то и дело появляются пикантные фото, на которых самые внимательные зрители узнают главных подозреваемых. Но сексуальные кадры с фрагментами обнаженных тел и моментами нежности, со скрытыми лицами и тонкими намеками — все, что звезды готовы дать своим фанатам.

В очередной раз 27-летний Евдокимов обратился к 33-летней возлюбленной в стихах. Красивые строки о трепете ожидания чуда растрогали подписчиков. Конечно, эти слова похожи на возвышенное признание, и конечно, девушки невероятно завидуют белокурой актрисе, которой они посвящены.

«Прости меня за то, что „знаю“ и часто „от себя“, не постучавшись. Что как бы ни было — я рядом. И сейчас, смотря на кисточки твоих ресниц, я ничего не ожидаю. Просто хочу поближе чудо рассмотреть», — написал Евдокимов.

В кадре, приложенном к стихам, сам актер. Его глаза многозначительно закрыты, а на шее — изящная и миниатюрная женская рука. Едва касается. По-прежнему без имен, по-прежнему все и так поняли, что Кристина Асмус счастлива в новых отношениях.