60-летний Игорь Бутман женится на молоденькой студентке

Возлюбленная прославленного саксофониста — выпускница факультета музыкального искусства Южно-Уральского государственного института им. Чайковского. С Игорем Бутманом Анна Львова познакомилась после его концерта в Челябинске. Тогда девушка делала репортаж о выступлении легендарного музыканта. На сегодняшний день невеста Игоря Михайловича заведует пиаром, организовывая для коллектива своего возлюбленного различные фестивали и концерты. То есть, по сути, является правой рукой Бутмана.

Помимо образования, полученного в родном городе, перебравшись в Москву, Анна окончила еще и Институт кино и телевидения «Останкино». Таким образом, бурный роман музыканта с красоткой развивался, когда она была еще студенткой. И только после получения диплома устроилась на работу в коллектив Игоря Бутмана. Несмотря на то что 32-летняя барышня годится возлюбленному в дочери, пара уже давно наладила гармоничные отношения и теперь готовится к свадебному торжеству. Вдобавок, как однажды с гордостью заявил саксофонист, его прекрасная избранница не только умница и красавица, но и отличный кулинар.

Своим счастьем именитый джазмен теперь готов делиться даже с подписчиками. В микроблоге Игоря Михайловича можно увидеть немало его совместных снимков с голубоглазой блондинкой, которая выглядит счастливой рядом со знаменитым женихом. Например, в День всех влюбленных Бутман разместил на своей официальной странице в Instagram фото самой настоящей идиллии с молодой возлюбленной.