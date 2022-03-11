Торговал запрещенными веществами, впадал в тяжелую депрессию, так и не создал крепкую семью: как теперь живет Павел Деревянко

Родился Павел 2 июля 1976 года в Таганроге в семье заводских рабочих. Родители трудились на местном заводе «Красный котельщик». Деревянко рос одновременно одаренным, разносторонним и непростым ребенком. Занимался спортом, танцами, а вот учился плохо и имел постоянные нарекания по поведению.

Оставаться в школе после восьмого класса Павел посчитал для себя непродуктивным. Да и успеваемость вполне позволяла определить парня во второгодники. Какие только профессии не пытался он освоить – медбрат, кулинар, парикмахер – все было не то. На мысль стать профессиональным актером Деревянко натолкнула местная театральная студия «Лестница», в которую он записался в поисках себя. В любительских спектаклях будущая звезда экрана выглядел так ярко, что казалось совершенно естественным поехать и поступить в столичный театральный вуз.

Своего Павел добился со второй попытки – стал студентом ГИТИСа. Однако вскоре его карьера, да и вообще нормальная человеческая жизнь оказались под большим вопросом. Во всем актер сегодня винит только себя. «В конце первого курса, во втором семестре, я начал торговать наркотиками. У меня год условно, и это большое чудо, что меня не выгнали. Притом что я на первом курсе был полный нуль! За меня вступились мои однокурсники», - откровенно поведал Деревянко «ютуб»-каналу «Макарена».

Первая же роль Павла в кино была главной. В студенческом спектакле Деревянко заметил режиссер Александр Котт и в начале 2000-х пригласил в свой фильм «Ехали два шофера». Фильм в целом и образ Кольки Снегирева, в частности, зрители встретили тепло, и артист стал узнаваем. Карьера набирала обороты и в кинематографе, и на театральных подмостках. Пару лет актер служил в РАМТ, а с 2009 года его второй дом – театр им. Моссовета. Деревянко работал все больше и больше. Последствия не заставили себя ждать.

В 2010 году Павел пережил тяжелую депрессию. Он плохо понимал, что с ним происходит. Просто чувствовал необыкновенную слабость, как душевную, так и физическую, забросил любимые занятия в спортзале. В голову постоянно лезли самые черные мысли. «Ужасно себя чувствовал, не мог спать, у меня не было аппетита. Было тягостно. В таком жутком состоянии я повел где-то полгода», - признался артист журналистам. К специалистам он не обращался, смог постепенно выкарабкаться из проблемы сам. Неоднократно заявлял, что в жизни нет ничего круче работы и семьи.

Павел не скрывает, что женщин в его жизни было множество. Официально женат актер не был еще ни разу. У него многолетние очень своеобразные отношения с Дарьей Мясищевой – юристом по образованию, бизнесвумен, правнучкой известного советского авиаконструктора Владимира Мясищева. Пара то сходилась, то расходилась. Дарья подарила Деревянко двух дочерей. Старшей Варваре - 11 лет, младшей Александре - 7. В конце 2020 года Павел объявил, что он и Дарья расстаются окончательно. «Подошло время, мы поняли, что нам лучше остаться просто друзьями, чтобы предотвратить возможные конфликты, которые уже готовы были вспыхнуть. Мы вовремя это увидели, все обсудили и, дабы не доводить до войны, решили остановиться», - сообщил он.

После этого актер публиковал совместные фото с бывшей фактической супругой и детьми в соцсетях, однако подчеркивал: «Вместе с Дашей мы не живем, но очень дружим и воспитываем двух наших прекрасных дочерей. У каждого из нас есть своя личная жизнь. Мы родные друг другу люди. Девушки, не пишите, что у Дарьи грустные глаза, она абсолютно счастлива и самодостаточна!»