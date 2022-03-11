Получал отказы киношников и был близок к отчаянию: кто помог Денису Рожкову из «Глухаря» стать звездой телеэкрана

Денис – москвич, он появился на свет 3 июля 1976 года. Родители быстро развелись, и отца мальчику заменил дед по маминой линии. Он был готов выслушать внука в любое время дня и даже ночи. Мама работала воспитателем в детском саду. Учился Рожков неважно, зато с удовольствием принимал участие в художественной самодеятельности. Однажды Денис так здорово выступил на конкурсе чтецов, что его пригласили в театр-студию при Центре детского и юношеского творчества. Там и пришло твердое решение стать актером. Маму выбор сына расстраивал. Женщина считала, что ему, наделенному красноречием, удастся сделать отличную карьеру в такой «хлебной» профессии, как адвокат.

Однако Денис стоял на своем – получив аттестат зрелости, понес документы в Школу-студию МХАТ. Способности будущей кинозвезды с первой попытки не оценили. Пришлось год заниматься на подготовительных курсах, второй заход оказался удачным. Студенчество было счастливым – наставником Рожкова стал сам Олег Табаков. А затем настало время серьезных испытаний. В поисках своего места в профессии молодой артист стучался во все двери, но особого толка от этого не было.

«Просто какая-то стена. Переживал ли я? Да не то слово. Мысль о том, что почему-то именно у меня ничего не складывается, убивала», - рассказал артист изданию «7 дней».

Заработков от редкого участия в антрепризных спектаклях на жизнь не хватало совсем. Кем только не был Рожков – грузчиком, монтировщиком сцены, модератором сайта. Занялся видеомонтажом и вот тут-то начал получать приличные деньги. Даже размышлял, может, на этом и остановиться?

Что касается отношений с противоположным полом, то в этом плане лет до 19 Денис страдал застенчивостью, но после первого в жизни романа быстро приобрел репутацию ловеласа. Начал завоевывать девушек буквально на спор, не имея к ним особых чувств. Все изменилось, когда артист встретил Ирину – гримера по профессии. Пара поженилась уже через полгода, у супругов родился сын Иван.

Денис нашел приют в «Старом театре», дебютировал в кино, но роли доставались маленькие или вовсе эпизодические. Супруга не «пилила» актера, который долго ждал своего звездного часа, а, наоборот, во всем поддерживала.

«Может быть, именно благодаря ей в запои, как это бывает, я не уходил, в тяжелые депрессии не впадал», - признавался Рожков.

Как-то он очень коротко постригся и забавы ради попросил Ирину нарисовать татуировку на предплечье. Результатом Денис остался очень доволен, сделал фото и отправил в актерское агентство. Он ни на что уже особенно не надеялся, и вдруг раздался звонок. Роль снова была крошечной – в сериале «Безмолвный свидетель», но почти сразу же после нее артиста пригласили на роль Дениса Антошина в «Глухаре». Наконец-то Рожков проснулся знаменитым. «Глухарь» вышел на экраны, когда артисту уже исполнилось 32.

«Популярность — приятно, но я надеюсь, что звездной болезнью страдать не буду. Хотя иногда уже проскакивает», - как-то обмолвился Рожков.

Некоторое время назад стали появляться слухи, что в семье актера произошел разлад и даже что он не живет со своей супругой. Сам Рожков публично это никак не комментирует. Сыну Дениса уже 23. К радости отца, в артисты Иван не рвется – заинтересовался экономикой, освоил гитару. Музыкой занялся и Денис – несколько лет назад начал играть на трубе в группе «Итака».