О личной жизни Николай Цискаридзе давно ходит множество слухов, ведь до сих пор артист не женился и не обзавелся детьми. Однако, как выяснилось, в его сердце есть место для особенной женщины, пишет eg.ru.
Брюнетка Марианна: с кем на самом деле проводит время Николай Цискаридзе
48-летний танцовщик – настоящий любимчик публики. Поклонники восхищаются не только творческими талантами звезды, но и его отличным воспитанием, добротой и искренностью. Именно по причине глубокого уважения фанаты не донимают Николая Максимовича вопросами о личной жизни, хотя им, конечно, интересно узнать, кто находится рядом с брюнетом.
Дело в том, что вокруг любовного фронта Цискаридзе ходит масса слухов – учитывая, что тот до сих пор не женился и не завел детей. Ему даже приписывали романы с представителями мужского пола.
Но, как выяснилось, на самом деле в жизни артиста балета есть место для женщины, к которой он явно относится особенным образом. Накануне звезду запечатлели во время прогулки по Санкт-Петербургу вместе с загадочной брюнеткой по имени Марианна.
Дама сама запечатлела Цискаридзе, представшего в стильной футболке и браслетах, за столиком в кафе. Во время съемки танцовщик внимательно посмотрел на подругу, а та при публикации оставила послание – разместив на снимке смайл в виде пылающего красного сердца. Как известно, с помощью этого эмодзи люди зачастую признаются в пламенных чувствах. О самой Марианне известно немногое. Сама она характеризует себя так: «Кинокритик, путешественник, коллекционер предметов искусства, ценитель моды и роскоши».