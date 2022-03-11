Брюнетка Марианна: с кем на самом деле проводит время Николай Цискаридзе

48-летний танцовщик – настоящий любимчик публики. Поклонники восхищаются не только творческими талантами звезды, но и его отличным воспитанием, добротой и искренностью. Именно по причине глубокого уважения фанаты не донимают Николая Максимовича вопросами о личной жизни, хотя им, конечно, интересно узнать, кто находится рядом с брюнетом.

Дело в том, что вокруг любовного фронта Цискаридзе ходит масса слухов – учитывая, что тот до сих пор не женился и не завел детей. Ему даже приписывали романы с представителями мужского пола.

Но, как выяснилось, на самом деле в жизни артиста балета есть место для женщины, к которой он явно относится особенным образом. Накануне звезду запечатлели во время прогулки по Санкт-Петербургу вместе с загадочной брюнеткой по имени Марианна.