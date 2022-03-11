Том Хаос находился в состоянии глубокой депрессии, но друзья даже предположить не могли, что артист сведет счеты с жизнью. Сейчас все они глубоко шокированы произошедшим.
Последняя переписка покончившего с собой солиста «Отпетых мошенников» Тома Хаоса
10 марта Том Хаос должен был принять участие в двух рабочих мероприятиях. Речь шла об интервью и съемках. С самого утра музыкант был на связи с друзьями, а после неожиданно перестал отвечать на сообщения.
В распоряжении «СтарХита» оказалась последняя переписка артиста. По ней видно, что приятели пытались связаться с Томом, но не успели. Они сразу же стали беспокоиться, предчувствуя трагедию. «Выйди на связь. Мы реально переживаем», — такое сообщение приятели отправляли Хаосу около 16:00.
«Это его последнее фото. Вчера мы расстались после съемки поздно вечером. Я его обняла и сказала: «Слав, мы тебя не бросим». Как так?! Светлый добрый… Я делала все, что могла», — поделилась эмоциями женщина.
По поводу трагедии высказываются многие звезды шоу-бизнеса. Все они выражают соболезнования близким исполнителя... «Ушел из жизни Славик из «Отпетых мошенников». Легендарный Том Хаус, в жизни Вячеслав Зинуров. Спи спокойно, друг. Кто знает вообще, как сейчас жить. Ты был хорошим человеком. Таким и останешься для нас…» — поделился в личном блоге Леонид Агутин.
«Не могу поверить в то, что это произошло, как же страшно!»; «Том, ты легенда. Спасибо за юность!»; «Как жалко! Трудно представить, каково сейчас близким Хаоса! Покойся с миром, дружище!»; «Ты навсегда останешься в наших сердцах! Любим тебя!»; «Прекрасный артист, добрый светлый человек... Зачем же так...» — отмечают другие пользователи Сети. Напомним, что Хаос покинул группы «Отпетые мошенники» в 2021 году после 25 лет работы в коллективе. Он обвинял солиста Сергея Аморалова в обмане и мошеннических действиях. Разрыв творческих отношений отрицательно сказался на моральном состоянии Тома.