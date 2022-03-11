Последняя переписка покончившего с собой солиста «Отпетых мошенников» Тома Хаоса

10 марта Том Хаос должен был принять участие в двух рабочих мероприятиях. Речь шла об интервью и съемках. С самого утра музыкант был на связи с друзьями, а после неожиданно перестал отвечать на сообщения.

В распоряжении «СтарХита» оказалась последняя переписка артиста. По ней видно, что приятели пытались связаться с Томом, но не успели. Они сразу же стали беспокоиться, предчувствуя трагедию. «Выйди на связь. Мы реально переживаем», — такое сообщение приятели отправляли Хаосу около 16:00.

Артист перестал выходить на связь днем 10 марта

Позднее друзья поехали в квартиру Тома в Москве, где и обнаружили его труп. Разумеется, для близких артиста новость о его смерти стала потрясением. Так, жена Игоря Богомазова призналась, что никак не может поверить в трагедию.

«Это его последнее фото. Вчера мы расстались после съемки поздно вечером. Я его обняла и сказала: «Слав, мы тебя не бросим». Как так?! Светлый добрый… Я делала все, что могла», — поделилась эмоциями женщина.

По поводу трагедии высказываются многие звезды шоу-бизнеса. Все они выражают соболезнования близким исполнителя... «Ушел из жизни Славик из «Отпетых мошенников». Легендарный Том Хаус, в жизни Вячеслав Зинуров. Спи спокойно, друг. Кто знает вообще, как сейчас жить. Ты был хорошим человеком. Таким и останешься для нас…» — поделился в личном блоге Леонид Агутин.