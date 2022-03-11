Он молодой и мощный: Анастасия Волочкова похвасталась 25-летним любовником

Дмитрий Корнев на 21 год моложе балерины, он занимается строительством бань. Мужчина помогал Волочковой с ремонтом ее банного комплекса, который оборудован на территории подмосковного особняка артистки. Так, видимо, и закрутится их роман.

Как выяснилось, Дмитрий родился в Калуге, там же находятся основные объекты его строительного бизнеса. «Тандем. Когда так много схожего с прекрасной Анастасией», - в соцсетях Корнев осыпает балерину комплиментами.

Но и Волочкова тоже поёт новому возлюбленному дифирамбы. «Диме 25 лет. Он красивый, масштабный! - хвалит Корнева Волочкова. - Классный, настоящий, деловой, мощный. Во всех смыслах этого слова».

А потом добавляет: «Секс с Димой просто грандиозный!»