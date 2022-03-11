52-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

Мало кто может похвастаться, что видел голливудскую актриса и певицу Дженнифер Лопес в естественном виде. Звезда следит за собой и старается не появляться без макияжа на публике.

Однако Лопес решила показать все, что скрыто, и выложила в свой Инстаграм ролик, в котором рассказала о ежедневном уходе за лицом средствами собственного бренда jlobeauty.

Естественная внешность 52-летней Лопес, снявшейся без косметики в собственной ванной, порадовал ее поклонников. Сама Дженнифер, рекламируя чудодейственные свойства своей косметики, открыла подписчикам пару секретов.

«Во время съемок фильмов-боевиков приходится работать по ночам, поэтому вся тяжелая работа отражается именно на лице. Я мало сплю в такие моменты, в связи с чем кожа становится тусклой и безжизненной. Я обратила внимание на то, что при использовании серума мое лицо заметно преображается», — призналась Лопес в посте.