У расставшихся Илона Маска и певицы Граймс родилась девочка

Миллиардер Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) во второй раз стали родителями, несмотря на то, что в сентябре прошлого года официально сообщили о своем расставании. Радостной новостью Граймс поделилась в интервью американскому журналу Vanity Fair.

Оказалось, что ребенка звездным родителям выносила суррогатная мать, поэтому грядущее радостное событие получилось сохранить в секрете до самого появления малыша на свет. Родившуюся девочку навали Exa Dark Sideræl, при этом папа и мама будут ее ласково называть Y. Напомним, что у миллиардера и певицы уже подрастает сын X Æ A-12 (читается как «Экс Эш Эй-Твелв» – прим. ред.), родившийся в мае 2020 года.

Чуть менее полугода назад стало известно, что Маск и Граймс решили расстаться, сохранив дружеские отношения. Как сказал сам основатель Tesla в одном из интервью, «мы расстались наполовину и все еще любим друг друга».