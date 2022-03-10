Бывший муж забрал сына у перенесшей инсульты Алены Водонаевой

Алена Водонаева оказалась женщиной тонкой душевной организации. Воспитанница «Дома 2» сообщила, что у нее начались панические атаки. Длинноволосая блогер поведала, что после двух инсультов ей совсем нехорошо.

Алена Водонаева сильно переживает из-за событий, происходящих в стране и мире. Особенно ее волнует тема спецоперации России на Украине. Женщина находится в нервах.

«У меня в связи с событиями начались панические атаки, которых не было с лета 2021 года. Я просыпаюсь по ночам от страха, а для меня после двух инсультов это опасно», – поведала она в блоге.

Единственного сына Богдана она отдала отцу. «Вся семья сейчас пытается оградить его от суеты и хлопот. Я на сильных препаратах с июня 2021 года и по сей день» – заявила она.

Напомним, Алена Водонаева прежила два инсульта. Первый приступ случился у инстадивы внезапно, после чего она на несколько недель попала в больницу. После восстановления Алена попыталась вернуться к привычному образу жизни, но ее настиг новый удар.

Ранее Алена сообщала, что редко виделась с сыном. Мальчик жил у отца, поскольку него началась сильная аллергия на животных. Звездная мама занялась покупкой квартиры, куда отправила жить кота Эскобара.