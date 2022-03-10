Скончался солист «Отпетых мошенников» Том Хаос

По словам представителей 50-летнего Тома Хаоса (настоящее имя Вячеслав Зинуров), на 10 марта у него было запланировано два интервью, но после полудня он перестал выходить на связь. Родные музыканта пребывают в шоковом состоянии. Причина трагедии пока не разглашается.

Гарик Богомазов пока отказывается комментировать трагедию.

Отметим, что Том Хаос прославился как солист легендарной петербургской группы «Отпетые мошенники», которая была основана в 1996 году. Ее участниками были Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов, а продюсером выступал легендарный Евгений Орлов.

Лидер коллектива Сергей Аморалов не раз говорил, что именно они начали первыми читать рэп под танцевальную музыку. За время активных гастролей они выпустили такие хиты как «Всяко-разно», «Бросай курить», «Девушки бывают разные» и «Люби меня люби».

В 2011 году из группы ушел Гарик Богомазов – по словам других участников, это все из-за пристрастия к спиртным напитками. Вместо него стал выступать Андрей Репников.