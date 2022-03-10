Чт, 10.03.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

«Как безответственно!» Размышления бывшего министра о ценах на топливо на фоне войны в Украине подверглись жесткой критике

Limon.ee
«Как безответственно!» Размышления бывшего министра о ценах на топливо на фоне войны в Украине подверглись жесткой критике
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Керт Кинго
Керт Кинго Фото: Eero Vabamägi

Комментарии бывшего министра внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго о повышении цен на топливо многие посчитали совершенно неуместными в нынешних реалиях, пишет Elu24

Член правления Консервативной партии Эстонии, бывший полицейский и государственная служащяя Керт Кинго поделилась в социальных сетях своими мыслями о резком повышении цен на топливо. «Правительство с партией Реформистов придерживается своих старых методов - повышает акцизы, цены, налоги и усиленно вгоняет народ в нищету. Цель очевидна: обездолить весь наш народ и сделать нищими или обанкротить наши предприятия!», - написала Кинго в своей публикации на страничке в Facebook.

«Оправдываете это сбалансированностью бюджета, "зеленым мышлением" или еще чем попало! Никакой заботы о своем народе! Никакого сочувствия и внимания! Интересно, что творится в головах тех людей, которые снова и снова, несмотря ни на что, продолжают голосовать за Партию реформ?» - возмущается политик.

Однако, для многих людей такой образ мышления стал совершенно неподобающим. «Этим постом вы еще раз подтверждаете, почему вас считают самым глупым членом Рийгикогу. Это абсолютно "гениально" - обвинять наше правительство в стремительном росте цен на топливо на мировом рынке из-за войны в Украине и использовать это для собственного превознесения», - говорится в разделе комментариев к посту.

"В разгар войны в Европе, несомненно, хорошо информированный член Рийгикогу хочет поделиться своими фундаментальными выводами и, похоже, считает, что Партия реформ устанавливает цены на топливо в нашей стране и контролирует военные действия в других странах и международный рынок", - пишет в Твиттер Каимар Кару, эстонский предприниматель и бывший министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии.

"Насколько безответственным нужно быть, чтобы в наше время пытаться набрать очки популярности с помощью подобного заявления. И у нас такой человек в парламенте?!", - добавляет другой комментатор. "Интересно, Партия реформ также виновата в росте цен в Финляндии и Латвии? Возможно, Партия реформ также виновата в хаосе, вызванным Путиным?" - спрашивают Кинго.

Конечно, есть и те, кто разделяют взгляды Кинго. "Это больше не случайность, это сознательное, преднамеренное и целенаправленное действие", - говорится в разделе комментариев к публикации Кинго. "Ситуация, созданная правительством, и действие или бездействие не должны оставлять сомнений в его компетентности", - добавляет другой комментатор.

Ключевые слова
Наверх