«Как безответственно!» Размышления бывшего министра о ценах на топливо на фоне войны в Украине подверглись жесткой критике

Член правления Консервативной партии Эстонии, бывший полицейский и государственная служащяя Керт Кинго поделилась в социальных сетях своими мыслями о резком повышении цен на топливо. «Правительство с партией Реформистов придерживается своих старых методов - повышает акцизы, цены, налоги и усиленно вгоняет народ в нищету. Цель очевидна: обездолить весь наш народ и сделать нищими или обанкротить наши предприятия!», - написала Кинго в своей публикации на страничке в Facebook.

«Оправдываете это сбалансированностью бюджета, "зеленым мышлением" или еще чем попало! Никакой заботы о своем народе! Никакого сочувствия и внимания! Интересно, что творится в головах тех людей, которые снова и снова, несмотря ни на что, продолжают голосовать за Партию реформ?» - возмущается политик.

Однако, для многих людей такой образ мышления стал совершенно неподобающим. «Этим постом вы еще раз подтверждаете, почему вас считают самым глупым членом Рийгикогу. Это абсолютно "гениально" - обвинять наше правительство в стремительном росте цен на топливо на мировом рынке из-за войны в Украине и использовать это для собственного превознесения», - говорится в разделе комментариев к посту.

"В разгар войны в Европе, несомненно, хорошо информированный член Рийгикогу хочет поделиться своими фундаментальными выводами и, похоже, считает, что Партия реформ устанавливает цены на топливо в нашей стране и контролирует военные действия в других странах и международный рынок", - пишет в Твиттер Каимар Кару, эстонский предприниматель и бывший министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии.

Keset Euroopas toimuvat sõda soovib kahtlemata unikaalselt informeeritud Riigikogu liige jagada oma põhjapanevaid järeldusi ning näib arvavat, et Reformierakond määrab meie riigis kütusehindasid ning kontrollib mujal riikides toimuvat sõjategevust ja rahvusvahelist turgu. pic.twitter.com/iabYSU2El4 — Kaimar Karu (@kaimarkaru) March 9, 2022

"Насколько безответственным нужно быть, чтобы в наше время пытаться набрать очки популярности с помощью подобного заявления. И у нас такой человек в парламенте?!", - добавляет другой комментатор. "Интересно, Партия реформ также виновата в росте цен в Финляндии и Латвии? Возможно, Партия реформ также виновата в хаосе, вызванным Путиным?" - спрашивают Кинго.