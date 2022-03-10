Кайтселийт, открывший в начале марта счет для сбора средств в поддержку Украины, с этой же целью начал продавать футболки со знаменитой фразой, пишет Elu24.
Внимание!
Кайтселийт начал продажу футболок со знаменитой фразой
«Сейчас Украина стоит за весь демократический мир и нуждается во всесторонней помощи!» – сообщил Кайтселийт на своем сайте 2 марта. Также было объявлено, что открыт расчетный счет в поддержку Украины, на который можно делать пожертвования через интернет-магазин Кайтселийта.
Теперь у каждого в интернет-магазине есть еще один способ выразить свою поддержку Украине. Кайтселийт продает футболки со словами «Русский военный корабль, иди наху*!», написанными по-русски.
Эти слова произнес украинский солдат, защищавший остров Змеиный. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
На данный момент в интернет-магазине доступны футболки трех цветов: красного, синего и черного. Красные только для женщин. Цена составляет 15 евро, а вся выручка от продажи пойдет на поддержку Украины, в первую очередь будут закуплены медикаменты.
Футболки изготовлены в сотрудничестве Кайтселийта, L&L Reklaam OÜ и Neli OÜ.