Кайтселийт начал продажу футболок со знаменитой фразой

«Сейчас Украина стоит за весь демократический мир и нуждается во всесторонней помощи!» – сообщил Кайтселийт на своем сайте 2 марта. Также было объявлено, что открыт расчетный счет в поддержку Украины, на который можно делать пожертвования через интернет-магазин Кайтселийта.

Теперь у каждого в интернет-магазине есть еще один способ выразить свою поддержку Украине. Кайтселийт продает футболки со словами «Русский военный корабль, иди наху*!», написанными по-русски.

Эти слова произнес украинский солдат, защищавший остров Змеиный. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

На данный момент в интернет-магазине доступны футболки трех цветов: красного, синего и черного. Красные только для женщин. Цена составляет 15 евро, а вся выручка от продажи пойдет на поддержку Украины, в первую очередь будут закуплены медикаменты.