Чт, 10.03.2022
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Омолодился на 10 лет: Тимати сбрил бороду и усы

Limon.ee
Омолодился на 10 лет: Тимати сбрил бороду и усы
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Тимати
Тимати Фото: Konstantin Sednev

Тимати удивил поклонников неожиданным решением. В Instagram он показал кардинальную смену имиджа. Рэпер решил сбрить бороду и усы, пишет Radiokp.ru.

«Перезапуск. По всем положениям», – прокомментировал преображение Тимати.

Рэпер покрасовался перед зеркалом с гладким лицом. Тимати отказался от растительности на лице и стал выглядеть гораздо моложе. Благодаря смене имиджа теперь он смотрится также, как и на пике своей музыкальной карьеры.

Фото: Instagram
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