Тимати удивил поклонников неожиданным решением. В Instagram он показал кардинальную смену имиджа. Рэпер решил сбрить бороду и усы, пишет Radiokp.ru.
Омолодился на 10 лет: Тимати сбрил бороду и усы
Омолодился на 10 лет: Тимати сбрил бороду и усы
«Перезапуск. По всем положениям», – прокомментировал преображение Тимати.
Рэпер покрасовался перед зеркалом с гладким лицом. Тимати отказался от растительности на лице и стал выглядеть гораздо моложе. Благодаря смене имиджа теперь он смотрится также, как и на пике своей музыкальной карьеры.