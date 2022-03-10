Сергей Шнуров покинул пост генерального продюсера RTVI

Российский музыкант Сергей Шнуров решил покинуть пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI и заняться собственными музыкальными проектами. Об этом он сообщил в своем официальном заявлении, опубликованном в четверг, 10 марта, на сайте RTVI.

Шнуров заявил, что хочет сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, в связи с чем принял решение о временном самоотстранении с поста генерального продюсера.

«В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», – пояснил Шнуров.