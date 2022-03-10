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Сергей Шнуров покинул пост генерального продюсера RTVI

Limon.ee
Сергей Шнуров покинул пост генерального продюсера RTVI
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Сергей Шнуров
Сергей Шнуров Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA/Scanpix

Шнуров объявил о временном уходе с должности генпродюсера канала RTVI ради своих проектов, пишет Lenta.ru.

Российский музыкант Сергей Шнуров решил покинуть пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI и заняться собственными музыкальными проектами. Об этом он сообщил в своем официальном заявлении, опубликованном в четверг, 10 марта, на сайте RTVI.

Шнуров заявил, что хочет сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, в связи с чем принял решение о временном самоотстранении с поста генерального продюсера.

«В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», – пояснил Шнуров.

Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера телеканала RTVI в июне 2020 года. Предложение лидеру группировки «Ленинград» сделал владелец RTVI Микаэль Исраелян. Музыкант является лидером групп «Ленинград» и «Рубль», а также основателем группы «Зоя».

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