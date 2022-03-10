Группа «Аквариум» приостанавливает концертную деятельность, передает радио «Говорит Москва» со ссылкой на лидера группы, рок-музыканта Бориса Гребенщикова.
«Аквариум» останавливает концертную деятельность
«Аквариум» останавливает концертную деятельность
До этого группе пришлось отменять концерты из-за отмены международных рейсов. Так, был отменен запланированный на 29 марта концерт в Воронеже — организаторы объяснили это тем, что часть музыкантов группы сейчас находится за границей и не сможет прилететь.
Юбилейный тур группы «Аквариум 50» начался в октябре 2021 года, с тех пор артисты побывали уже в 10 городах, дважды выступили в Лондоне. Последний концерт состоялся в Санкт-Петербурге 23 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что группа «Мумий тролль» остановила концертную деятельность.