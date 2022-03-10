Чт, 10.03.2022
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«Аквариум» останавливает концертную деятельность

Limon.ee
«Аквариум» останавливает концертную деятельность
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Один из известных российских музыкантов, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков назвал подлинным безумием начало войны против Украины.
Один из известных российских музыкантов, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков назвал подлинным безумием начало войны против Украины. Фото: Erakogu

Группа «Аквариум» приостанавливает концертную деятельность, передает радио «Говорит Москва» со ссылкой на лидера группы, рок-музыканта Бориса Гребенщикова.

До этого группе пришлось отменять концерты из-за отмены международных рейсов. Так, был отменен запланированный на 29 марта концерт в Воронеже — организаторы объяснили это тем, что часть музыкантов группы сейчас находится за границей и не сможет прилететь.

Юбилейный тур группы «Аквариум 50» начался в октябре 2021 года, с тех пор артисты побывали уже в 10 городах, дважды выступили в Лондоне. Последний концерт состоялся в Санкт-Петербурге 23 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что группа «Мумий тролль» остановила концертную деятельность. 

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