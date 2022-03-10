Макс Барских не будет возвращать деньги за билеты, купленные на его концерты в России

А недавно певец гневно отозвался о России, подчеркнув, что ноги его больше не будет в наших городах. «Я давал, даю и буду давать концерты по всему миру для людей из восточной Европы! Кто вам сказал, что Россия меня вытянула?! Это вам повезло что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — негодовал Макс.

На это резко ответил рэпер Тимати. «Макс, посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто», — заявил 38-летний Тимур.