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Лидер Rammstein помогает украинским беженцам на вокзале Берлина

Limon.ee
Лидер Rammstein помогает украинским беженцам на вокзале Берлина
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Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн помогает в Берлине украинским беженцам, которые уехали за границу из-за военных действий после российского вторжения в Украину, пишет RUS.TVNET.

Историей про Линдеманна в соцсетях поделилась Алиса Комм, которая 8 марта встретила музыканта с его директором на вокзале Берлина. В результате Линдеманн помог ей найти жильё в столице Германии.

Девушка написала, что искала ночлег в Берлине, но волонтёры сказали ей, что весь город переполнен и мест нигде нет. Тогда она вместе с подругой подошла к другому волонтёру и узнала в нём Тилля Линдеманна, который находился в зоне для беженцев вместе со своим директором Джессикой.

"Я не могу поверить, что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Rammstein в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от украинского лейбла Mozgi. У него ужасно добрые и красивые глаза.

Волонтёр говорит, что Тилль поселит меня в гостиницу… Я не совсем понимаю, что происходит. Тилль и Джессика ведут меня сами в гостиницу, в прекрасную гостиницу. Он оплачивает номер, кладёт в сумку 50 евро на ужин. Джессика даёт свой номер и говорит звонить, если мне что-то понадобится.

Я хочу плакать. Целую Тилля раза три. Он смущается. Я говорю ему, что раньше я любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Rammstein. Он очень искренне хохочет.

Мировая суперзвезда просто на вокзале помогает беженцам из Украины с жильём. Искренне и со всей душой", - написала девушка в своём Instagram.

Ранее Тилль Линдеманн сообщил об отмене запланированных на декабрь 2022 года концертов в Москве и Новосибирске.

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