Пугачева впервые ответила на слухи о ее эмиграции из России

Певица Алла Пугачева впервые прокомментировала слухи, будто она эмигрировала из России. Видеообращение она опубликовала на своей странице в Instagram. Ее супруг Максим Галкин продублировал его в сторис своего Instagram-аккаунта. «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — сказала Алла Борисовна.

В ролике она также пообещала «разобраться» с протоиереем Андреем Ткачевым, который ранее радовался ее якобы эмиграции из России. «Вы не заметили как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал», — со смехом сообщил пастве священнослужитель.

«Рано радуешься, Андрюша <…> Вернусь, разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», — ответила ему Алла Пугачева.

Поклонники Аллы Пугачевой порадовались ее обещанию вернуться в Россию после отдыха и лечения.

Ранее в медиа и соцсетях появились сообщения о том, что Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой улетела в Израиль, где у нее есть недвижимость. Отмечалось, якобы Примадонну видели в воздушной гавани столицы еврейского государства. Позже разговоры о ее отъезде подогрел тот факт, что певица не вышла к поклонникам в День желтых тюльпанов, хотя обычно так делала каждый год.