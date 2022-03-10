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Элина Нечаева и Vapper Kvartett выступят в т/ц T1 в поддержку Украины уже в эту субботу

Limon.ee
Элина Нечаева и Vapper Kvartett выступят в т/ц T1 в поддержку Украины уже в эту субботу
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Элина Нечаева.
Элина Нечаева. Фото: Частный архив

В субботу, 12 марта, в 14:00 на первом этаже центра T1 начнется благотворительный концерт Элины Нечаевой и коллектива Vapper Kvartett. На мероприятии прозвучат призывы делать пожертвования в поддержку Украины.

Партнеры концерта: MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus. На концерте прозвучат призывы звонить по номерам благотворительных телефонов и совершать банковские переводы в поддержку Украины. Подробная информация о благотворительных телефонах на сайте.

До 11 марта в зоне выгрузки товара №1 у задней стены торгово-развлекательного центра Т1 также проходит прием материальных пожертвований в поддержку Украины. С дополнительной информацией об акции можно ознакомиться на страничке MTÜ Slava Ukraini в Facebook.

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