Победительница шоу «Топ-модель по-эстонски» ждет первенца

Победительница второго сезона «Топ-модели по-эстонски» сообщила в социальных сетях, что ждет ребенка!

Сегодня для меня особенный день. На что способно женское тело и какое оно красивое,

— поразмышляла Сандра Муста в Instagram в Международный женский день.

«Это необъяснимое чувство, когда внутри тебя растет новая жизнь. Счастье и радость, которые она приносит, так прекрасны. То, что совершенно невозможно было представить себе раньше. Я так благодарна, что наша большая мечта появится на свет к первой годовщине нашей свадьбы, как самый прекрасный подарок», — добавила она.

Сандра вместе с Мартеном Муста с весны 2015 года. Пара обручилась в августе 2019 года, а поженилась в прошлом году.

В 2014 году Сандра представляла Эстонию на конкурсе Miss Globe. Конкурс красоты длился в общей сложности почти три недели, за это время 44 красавицы со всего мира объездили всю Албанию и Черногорию, где выступили во многих городах.