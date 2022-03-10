Сандра Муста (ранее Удэ), прославившаяся участием в шоу «Топ-модель по-эстонски», сообщила в соцсети, что ждет первенца.
Победительница шоу «Топ-модель по-эстонски» ждет первенца
Победительница второго сезона «Топ-модели по-эстонски» сообщила в социальных сетях, что ждет ребенка!
Сегодня для меня особенный день. На что способно женское тело и какое оно красивое,
— поразмышляла Сандра Муста в Instagram в Международный женский день.
«Это необъяснимое чувство, когда внутри тебя растет новая жизнь. Счастье и радость, которые она приносит, так прекрасны. То, что совершенно невозможно было представить себе раньше. Я так благодарна, что наша большая мечта появится на свет к первой годовщине нашей свадьбы, как самый прекрасный подарок», — добавила она.
Сандра вместе с Мартеном Муста с весны 2015 года. Пара обручилась в августе 2019 года, а поженилась в прошлом году.
В 2014 году Сандра представляла Эстонию на конкурсе Miss Globe. Конкурс красоты длился в общей сложности почти три недели, за это время 44 красавицы со всего мира объездили всю Албанию и Черногорию, где выступили во многих городах.
Тогда Сандра заняла третье место в онлайн-голосовании. В финале конкурса она вошла в десятку лучших и ей было присвоено звание Miss Dream Girl Of The World.