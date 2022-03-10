Семье эстонского режиссера угрожали арестом в Москве: в России настали сталинские времена

«Решение бежать из России было принято именно потому, что там у власти находится мерзавец-преступник… с ним трудно говорить, потому что он постоянно борется со своим эго. Мы должны говорить о других вещах, а не о войне и том криминальном ужасе, который творится в России, — говорит режиссер Андрес Пуустусмаа, вернувшийся с семьей в Эстонию.

«Мы давно планировали вернуться в Эстонию и работать, так как идей и проектов много, но в России у меня тоже было много работы, да и деньги нужно было зарабатывать, так что план возвращения на родину оставался на втором плане», - рассказывает Пуустусмаа.

По словам Андреса, нападение России на Украину стало большим шоком: «В России много людей, которые выступают против путинского режима. И очень много тех, кто бежит из России. Никто не знает, что будет дальше!»

Насколько легко сейчас уехать из России? «Большинство людей, имеющих родственные связи за границей, уезжают, но в любой момент границу могут закрыть и тогда нельзя будет ни выехать, ни въехать».

Семье угрожали арестом

Андрес понимал, что телефонные звонки в России прослушиваются: «Там мы не могли нормально говорить по телефону. Меня предупредили, что и WhatsApp могут слушать. Эти перемены произошли очень быстро. Пришло время Сталина. Это ужасно, и мы должны этот факт осознавать».

Режиссер также признается, что в какой-то момент его семье угрожали арестом. «Я не хочу вдаваться в подробности, но это реальность. Думаю, мы смогли уехать в последний момент», - констатирует Андрес.