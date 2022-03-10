Тимати решил не отмечать день рождения дочери из-за ситуации в мире

Юнусова опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором рассказала, как объяснила девочке, что у нее не будет ожидаемого праздника. Бабушка рассказала внучке, что сейчас в мире нарушен привычный ход вещей и это неправильно радоваться, когда вокруг все страдают.

«Конечно, Алиса расстроилась, но я, как могла объяснила ей ситуацию. Не знаю, что понял ребенок, но я убеждена, что говорить об этом нужно и это не пропаганда, а человеческая история. Я не воспитываю в ребенке ненависть, наоборот, стараюсь, чтобы она росла милосердной!» – написала Юнусова.